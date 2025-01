Serie D, la Cairese prosegue la propria striscia positiva: Sanremese fermata sul pari al “Brin” (1-1)

Risultati: Cairese 1-1 Sanremese (13’ Jebbar; 32’ Gargiulo)

Al 92’ fischia tre volte il signor Dallaga’. Termina così 1-1 un match ben disputato da entrambe le squadre, una sfida avvincente conclusasi in equilibrio.

Il direttore di gara concede 2 minuti di recupero.

All’87’ la Cairese si costruisce una grandissima chance per merito dell’intraprendenza di Sokhna, ma la retroguardia della Sanremese riesce a sventare la minaccia grazie all’ottima collaborazione tra Maffi ed un suo difensore.

All’80’ anche Gargiulo viene sanzionato scatenando il nervosismo del pubblico di fede gialloblù presente sugli spalti.

Al 77’ la Sanremese sostituisce il numero 7 Larotonda favorendo l’ingresso di Andreis.

Al 74’ Oubakent si incarica della battuta del calcio di punizione trovando sulla sua traiettoria il super intervento di un ottimo Maffi: entrambe le squadre sembrano determinate ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, il match al momento risulta essere aperto a qualsiasi tipo di epilogo.

Al 73’ Oubakent viene liberato grazie ad un grave errore in fase di disimpegno della retroguardia matuziana, ma Maffi in uscita lo stende prima che l’attaccante gialloblù riesce a calciare: ammonito l’estremo difensore della Sanremese, la Cairese disporrà di una buona chance dal limite dell’area.

Al 67’ Gagliardi si incarica di battere il conseguente calcio di punizione trovando però la testa di Boveri sulla sua traiettoria: brivido per la Cairese, che però riesce a resistere.

Al 66’ Boveri è costretto a stendere un Gagliardi abile nel beffarlo nascondendo il pallone: fallo tattico e cartellino giallo inevitabile per il difensore.

Al 65’ la Cairese torna a rendersi pericolosa da corner con Castiglia che dal limite dell’area prova a fulminare Maffi di prima intenzione: pallone alto, ma ottima chance per i gialloblù.

Al 64’ entrambi i tecnici optano per operare una sostituzione: tra le file della Sanrmese Pinotti rileva Jebbar, mentre la Cairese inserisce Sokhna al posto di Garcia.

Al 58’ Garcia si mette in proprio calciando scegliendo poi di calciare da posizione quasi impossibile: mister Nappi ad ampi gesti dimostra di non aver gradito la scelta, avrebbe preferito un pallone proposto in mezzo.

Al 55’ continua ad essere la Sanremese a fare la partita con la Cairese che aspetta nel tentativo di colpire gli avversari in ripartenza.

Al 49’, proprio come accaduto in apertura di prima frazione, la Sanremese sembra essere entrata in campo con un piglio migliore: difesa gialloblù sotto pressione, ma per il momento impenetrabile.

Alle 15:35 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue giocatori scesi in campo dal 1’.

Termina tuttavia 1-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo ben disputato da entrambe le squadre. Meglio la Sanremese nei primi 20 minuti di gioco, ma poi nella seconda parte di prima frazione è uscita la Cairese che è riuscita ad agguantare il pareggio con la rete di Gargiulo.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 39’ la Sanremese torna a spaventare la difesa ospite con il colpo di testa su azione da corner di Bregliano, ma il suo tentativo termina soltanto sull’esterno della rete: brivido per i locali.

Al 32’ arriva il pareggio della Cairese. La squadra di mister Nappi approfitta di una punizione da ottima posizione calciata splendidamente da Oubakent il quale scheggia la traversa. Sul pallone vacante il primo a riuscire ad arrivare è Federico che cerca immediatamente la porta trovando la deviazione vincente di Gargiulo: è 1-1 al Brin!

Al 25’ la Cairese prova ad alzare la testa iniziando a portare maggiore pressione offensiva dalle parti della retroguardia avversaria.

Al 18’ continua a spingere la Sanremese che sembra essere entrata in campo con un piglio migliore rispetto agli avversari, chiamati a reagire per tentare di impensierire la formazione matuziana.

Al 13’ si sblocca la sfida. Jebbar riceve un lancio illuminante direttamente da centrocampo scattando sulla linea del fuorigioco e riuscendo a battere di prima intenzione Cangane: è 0-1 al Brin!

Al 7’ massimo equilibrio in campo con entrambe le squadre che si studiano in attesa dei primi affondi.

Alle ore 14:34 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Cairese: 1 Cangane, 4 Boveri (C), 7 Garcia, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 29 Vignaroli, 30 Federico, 39 Fernandez.

A disposizione: 22 Zanon, 2 De Mori, 3 Lartey, 6 Turone, 11 Anselmo, 15 Sokhna, 23 Bellotti, 26 Prina, 28 Chiarlone.

Allenatore: Marco Nappi.

Sanremese: 12 Maffi, 3 Cesari, 4 Bregliano (C), 7 Larotonda, 8 Toma, 10 Gagliardi, 13 Monticone, 19 Raggio, 20 Lohmatov, 26 Jebbar, 33 Gulli.

A disposizione: 22 Terrazzino, 14 Nervino, 15 Di Fino, 21 Grancara, 29 Pinotti, 30 Andreis, 99 Manno.

Allenatore: Manuel Scalise.

Arbitro del match è il signor Alessandro Dallaga’ della sezione di Rovigo, fischietto coadiuvato da Alex Scaldaferro e Stefano Petarlin (entrambi della sezione di Vicenza).

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Cesare Brin” Cairese e Sanremese si sfidano in occasione della ventunesimo giornata del campionato di Serie D (girone “A”).