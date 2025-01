Serie D, Cairese: l’attaccante è Cristiano Marsili

La Cairese è vicinissima a chiudere la ricerca della prima punta dopo l’addio di Chris Gueye, capocannoniere del campionato prima dell’infortunio. Il nome è quello di Cristiano Marsili.

Si tratta di un volto nuovo per il Girone A della Serie D. Il calciatore, classe 2o04, è nato a Roma e ha mosso i primi passi, fino ai 13 anni, nelle giovanili della Lazio. Tra le varie esperienza, quelle con le Under 19 di Cittadella e Salernitana.

Punta centrale, alto 1,88, ha giocato nell’Orvietana (cinque goal in 31 gare) e nel Trastevere (1 goal in 17 presenze) in Serie D.