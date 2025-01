Serie D, Cairese in crescita. Garbarino e Federico: “Ci è voluto tempo ma si sta vedendo la mano di Nappi”

Cairo Montenotte. Trova continuità la Cairese che dopo il pareggio contro il Ligorna prima della sosta natalizia e la vittoria nello scontro diretto contro il Borgaro Nobis impatta 1 a 1 in casa contro la Sanremese.

Tra i protagonisti della promozione dello scorso anno e già espero della categoria per i suoi trascorsi al Ligorna c’è Alessio Garbarino. Così il difensore al termine della partita: “Siamo abbastanza soddisfatti al termine di una partita difficile contro una squadra forte, direi che si è visto il lavoro fatto in settimana. Dobbiamo continuare così e fare quello che ci chiede il mister, i risultati arriveranno”.

Sul gol del compagno di reparto Juan Pablo Gargiulo: “Siamo contenti, se lo merita, non segnava da tanto. È stato bello e divertente”.

Nelle ultime giornate si è messo in mostra la centro del campo il classe 2005 scuola Novara (l’altro club della famiglia Boveri) Gabriele Federico. Il giocatore guarda al turno infrasettimanale che vede domani i gialloblù opposti in trasferta all’Asti: “Daremo il massimo per preparare la partita contro l’Asti. Arriveremo lì per dare il massimo e sono sicuro che faremo la nostra partita. Questo è il mio primo anno tra i grandi, mi sto trovando benissimo e ho dei compagni magnifici che mi hanno accolto benissimo. Posso solo che da imparare da loro, ho dei compagni che hanno giocato anche ad alti livelli come Castiglia e Alvaro (Ngamba, ndr). Sono molto felice e continuerò a dare il massimo per la squadra“.

“Siamo un gruppo con un ampio margine di miglioramento – aggiunge Garbarino -. Abbiamo bisogno di lavorare, dobbiamo continuare a lavorare. Rispetto all’anno scorso sono cambiate un po’ di cose e alcuni compagni ma il gruppo c’è sempre con tanti ragazzi giovani bravi con tanto margine di miglioramento quindi continuando a lavorare sono sicuro che i risultati arriveranno e si vedrà sempre di più la Cairese che vogliamo”.

Garbarino sul trend di risultati utili consecutivi dopo un periodo di magra: “Mister Nappi ha portato cambiamento abbastanza importante all’interno della squadra quindi secondo me aveva bisogno di tempo per farsi capire da noi e noi per capire lui. Adesso stiamo piano piano entrando in sintonia sotto molti aspetti e quindi siamo contenti, abbiamo voglia di fare e voglia di migliorare”.

Federico conclude: “Nappi è un grande allenatore e come ha detto il mio compagno ci fa giocare a calcio come piace a noi. Noi diamo il massimo per lui per fargli vedere quello che vuole la domenica”.