Serie D, la Cairese batte il Fossano allo scadere ed esce dalla zona playout

CAIRESE – FOSSANO 2 – 1 (20′ Castiglia, 91′ Turone; 36′ Benti)

Ore 16:20 termina il match con la vittoria per la Cairese. Continua il trend positivo di 5 risultati utili consecutivi che permette ai padroni di casa di imporsi e uscire, per la prima volta, dalla zona playout. Al 91’ minuto, quando la partita sembrava dover terminate con un pareggio, grazie ai due cambi azzeccati da mister Nappi la squadra è riuscita a riportarsi in vantaggio. Il goal della vittoria è frutto di un’azione creata dai due subentrati: cross di Lartey per Turone che mette la palla in rete. Dopo il pareggio ottenuto dal Fossano, grazie Benti alla fine del primo tempo, le due squadre sono rientrate in campo cercando di creare occasioni pericolose per riuscire a ottenere i tre punti. La prima grande azione la sviluppa la squadra di Nappi con Biancheri che, però, non finalizza. Nel complesso è stato un match combattuto fino all’ultimo minuto in cui il Fossano, nonostante la pressione subita dalla Cairese, ha avuto le proprie occasioni per imporsi sugli avversari.

91′ GOOOOL!!! Turone regala il vantaggio alla Cairese dopo un colpo di testa a seguito di un traversone di Lartey, azione creata totalmente dai due subentrati

90′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero

85′ Calcio di punizione battuto da Oubakent, non pericoloso, ma finisce in angolo. La Cairese tenta di riportarsi in vantaggio continuando a mettere pressione al Fossano

77′ Per la squadra di casa entra Sokhna al posto di Fernandez

74′ Doppio cambio per la Cairese che sostituisce Federico e Anselmo facendo entrare Lartey e Turone

72′ Ultima sostituzione per il Fossano, Benti cede il posto a Polli

67′ I gialloblù tentano di passare in vantaggio con una serie di tiri verso la porta avversaria, ma tutti vengono neutralizzati dalla difesa

62′ Quarta sostituzione per il Fossano: esce Morganti ed entra Bozzuto

60′ Terzo cambio per gli ospiti che sostituiscono Andretta e subentra Russo

59′ Ripartenza per la Cairese a seguito di un corner avversario, ma anche stavolta i padroni di casa non riescono a trovare la porta

57′ Dopo un inizio con una clamorosa occasione per la squadra di casa, ora le due squadre fanno fatica a rendersi pericolose

52′ Ammonizione per Federico a seguito di una trattenuta

46′ Biancheri si invola in solitaria verso la porta scartando Avogadri, ma non riesce a finalizzare l’azione; il Fossano si salva grazie alla scivolata di Rossi

Ore 15:32 inizio del secondo tempo. Subito due cambi per gli ospiti: entrano Lozza e Cociubanu, rispettivamente al posto di Freccero e Scarpa

Ore 15:16 termina la prima frazione di gara senza minuti di recupero con il risultato di 1 a 1

42′ La Cairese prova subito a reagire, tornando a pressare gli avversari nella loro metà campo

36′ GOOOOL!!! Cattaneo prova la conclusione da fuori area, Cangane para, ma non trattiene, permettendo a Benti di appoggiare la palla in porta e segnare il goal del pareggio

32′ Sempre più aggressiva la squadra di casa, che costringe a concentrare il gioco nella metà campo avversaria

26′ Fase del match in cui la squadra ospite si trova in difficoltà, subisce la pressione della Cairese e non riesce a creare occasioni

20′ GOOOOL!!! Sponda di Biancheri, a servire Castiglia che da fuori area carica il mancino a incrociare, siglando il vantaggio per i padroni di casa

13′ Prima vera occasione per il Fossano con un cross di Morganti per Scarpa che, però, non impatta il pallone

10′ La partita continua con il risultato di zero a zero, ma la Cairese è la squadra a rendersi più pericolosa conquistando già 3 calci d’angolo

5′ Inizio di partita equilibrato in cui entrambe le squadre provano a creare azioni pericolose, ma ancora nulla di concreto

Calcio d’inizio alle ore 14:31 con il primo tocco per la squadra di casa

Giornata nuvolosa, presso il campo Cesare Brin, alle ore 14:30, la Cairese ospiterà il Fossano Calcio. Entrambe le squadre, neopromosse, si trovano nella seconda metà della classifica; rispettivamente in quindicesima e diciannovesima posizione. La squadra di casa arriva da una serie di risultati utili. Se oggi si dovessero ripetere, con i tre punti, uscirebbero per la prima volta dalla zona playout. Gli avversari, non avendo la classifica dalla loro parte, proveranno ad ottenere un’altra vittoria dopo l’ultima contro l’Albenga che mancava da ben 12 giornate per tentare di dare il via a una risalita.

Dirigerà il match la terna arbitrare composta dal signor. Marinoni Pietro (Lodi) accompagnato dai due assistenti: Minopoli Andrea (Napoli) e Cappelletti Matteo (Lodi).

FORMAZIONI

Cairese: Cangane, Boveri (C), Anselmo, Biancheri, Oubakent, Gargiulo, Castiglia, Ngamba, Vignaroli, Federico, Fernandez. A disposizione: Zanono, De Mori, Lartey, Turone, Garcia, Sokhna, Bellotti, Chiarlone, Diagne.

Allenatore: Marco Nappi

Fossano: Avogadri, Del Bello, Rossi, Freccero, Berbenni, Finardi, Morganti, Cattaneo (C), Scarpa, Andretta, Benti. A disposizione: Cusin, Cociubanu, Alfieri, Russo, Polli, Lozza, Serra, Bozzuto.

Allenatore: Alessio Pola