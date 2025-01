Serie D. Cairese, colpaccio ad Asti! L’Albenga sempre più flop colossale, perde la 12^ gara di fila

La differenza tra una società strutturata e riconoscibile e un club di cui si conoscono solo due persone, il dirigente sportivo Nicola Bisazza e il commercialista Cristian Candela, alla lunga esce fuori anche sul campo. Ed ecco quindi che la Cairese, dopo un periodo di difficoltà, vince 1 a 0 in trasferta contro l’Asti portandosi a un solo punto dalla salvezza diretta mentre l’Albenga infila la 12^ sconfitta consecutiva e, questa volta, casca anche l’alibi della squadra giovane. Perché il Fossano, penultimo in classifica, ha schierato una squadra di classe 2000 eccezion fatta per Serra (che comunque è un classe 1999). Insomma, la domanda che si aggiunge a quelle che la nostra redazione ha posto pubblicamente al club ingauno è rivolta anche alla squadra e allo staff tecnico ed è semplicissima: che senso ha tutto ciò?

Passando al campo, la Cairese bissa il successo dell’andata sull’Asti, che in settimana ha esonerato mister Sesia e chiamato Siciliano, superando i piemontesi per 1 a 0 grazie al goal del centrocampista Ngamba all’89’. Un successo pesantissimo che porta i gialloblù a quota 24 punti in classifica. Quarto risultato utile consecutivo per Boveri e compagni. Per l’Albenga l’ennesima sconfitta arriva di misura, 1 a 0. Al Fossano basta dunque la rete di Benti a due minuti dall’inizio della ripresa per fare bottino pieno. La squadra cuneese non vinceva dalla quarta giornata. Con la vittoria del Borgaro Nobis e dei biancazzurri contro gli ingauni la bassa classifica si smuove. Ai bianconeri rimangono solo 3 punti dalla retrocessione diretta e, con questo andamento, la zona rossa è alle porte. La truppa di Massa-Gaido potrebbe rimanere negli annali della Serie D per il numero di disfatte di fila di questo passo.

Tra gli altri risultati spicca la netta affermazione del Bra sul campo del Vado. Un secco 3 a 0 che sembra, classifica alla mano, porre fine prematuramente alle speranze di primo posto dei rossoblù. Non solo per il punteggio ma anche per la prestazione messa in mostra dalla squadra di mister Nisticò (qui la cronaca del match).

Le formazioni iniziali di Asti vs Cairese 0 – 1 (Ngamba):

Asti: Brustolin, Gjura, Manasiev, Favale, Diop, Ghiardelli, Ciancio, Ferrari, Garcia, Mayr, Brenchio. A disposizione: Dosio, Bresciani, Parrinello, Kean, Vanegas, Ricci, Rabuffi, Stojmenovski, Sancinito. Allenatore: Sandro Siciliano.

Cairese: Cangane, Vignaroli, Boveri, Gargiulo, Garbarino, Castiglia, Federico, Turone, Oubakent, Biancheri, Fernandez. A disposizione: Zanon, De Mori, Lartey, Garcia, Anselmo, Sokhna, Bellotti, ngamba, Chiarlone. Allenatore: Marco Nappi.

Le formazioni iniziale di Fossano vs Albenga 1 (Benti) – 0:

Fossano: Avogadri, Del Bello, Rossi, Freccero, Berbenni, Serra, Andretta, Cattaneo, Scarpa, Alfieri, Benti. A disposizione: Cusin, Cociobanu, Morganti, Marku, Ghibaudo, Russo, Lozza, Pagliano. Allenatore: Alessio Pala.

Albenga: Galletti, Assini, Gaido, Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Cobuzzi, Daidola, Ferrarese, Ennasry. A disposizione: Maccagni, Aboubakar, Pezzulla, Alessi, Iorio, Monte, Nori, Parigi. A disposizione: Gianni Gaido.

I risultati della 22^ giornata di Serie D “A”:

Asti 0 – 1 Cairese, Derthona 0 – 0 Chieri, Fossano 1 – 0 Albenga, Lavagnese 2 – 1 Chisola, Oltrepò 1 – 3 Novaromentin, Saluzzo 1 – 2 Gozzano, Sanremese 1 – 3 Imperia, Vado 0 – 3 Bra, Borgaro Nobis 2 – 1 Vogherese, Città di Varese 1 – 0 Ligorna.

La classifica di Serie D “A” aggiornata:

Bra 54, Città di Varese 45, Vado 44, NovaRomentin 42, Chisola 37, Gozzano 36, Ligorna 34, Lavagnese 33, Imperia 31, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 27, Derthona 26, Oltrepò 25, Cairese 24, Vogherese 23, Albenga (-1) 19, Borgaro Nobis 17, Fossano 16, Chieri 14.