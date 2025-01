Serie D, Albenga. Tifosi infuriati fuori dallo stadio: “Abbonati fuori dal campo e alcuni tifosi ingiustamente dentro allo stadio”

Albenga. Come da qualche settimana a questa parte, le partite dell’Albenga passano in secondo piano visti i diversi problemi della società. La partita di oggi, come spiegato in precedenza, è a porte chiuse ma, all’interno dello stabile, sembrano esserci diverse persone non tesserate delle varie società.

A qualche minuto dall’inizio del secondo tempo, un buon numero di tifosi e appassionati dell’Albenga si sono infuriati per questa situazione, a detta loro insostenibile, una presa in giro nei confronti dei tifosi di Albenga che hanno pagato l’abbonamento ad inizio anno e che oggi si vedono privati del loro diritto di entrare allo stadio.

Ovviamente non sono arrabbiati per i tesserati che sono presenti, siccome sono a conoscenza dell’evento a porte chiuse, ma proprio della presenza ingiusta di alcuni soggetti. A scatenare il fatto, sembra proprio il mancato accesso al campo di una tesserata dell’Albenga, una giocatrice che giocherà nella partita successiva a quella dell’Albenga contro lo Spezia.

Intanto la situazione si è calmata, ma i tifosi ingauni sembra che non vogliano più assistere a questa situazione insostenibile: “Ci chiediamo come mai si continui a stare in questo oblio – spiega un contingente di tifosi fuori dallo stadio -, all’interno ci sono persone che non potrebbero starci mentre gli abbonati sono fuori dal campo, dovrebbero risarcirci. Addirittura non volevano far entrare una calciatrice dell’Albenga, è una follia”.