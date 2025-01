Serie D, Albenga. Orgoglio Ingauno: “Grazie agli Ultras Sanremo per il sostegno e a Simone Andreis: ti vogliamo bene”

Sanremo. Le tifoserie di Albenga e Sanremese si sono ritrovate sugli spalti e, forti del gemellaggio, hanno passato insieme la domenica. L’Associazione Culturale Orgoglio Ingauno ha pubblicato una nota ufficiale di ringraziamento ai matuziani e anche un messaggio di affetto nei confronti di Simone Andreis, l’ingauno ex della sfida.

Il comunicato:

I Club’s degli Irriducibili Sanremo & Fedelissimi Albenga hanno onorato al meglio il 32° anniversario del gemellaggio datato dicembre 1992 con l’ennesima bellissima giornata passata insieme in Amicizia e sportività.

GRAZIE agli Ultras Sanremo per i cori di sostegno nei confronti della difficilissima situazione riguardante l’ U.S. Albenga.

E GRAZIE al “nostro” Simone Andreis che, dopo aver segnato la rete del 2 a 0, ha più volte platealmente chiesto “scusa” per aver segnato contro la squadra della sua città e del suo cuore.

Gesti sinceri, di un ragazzo da sempre sensibile alle vicende bianconere, cresciuto in una famiglia che in passato ha dato tanto per l’Albenga, a partire dai nonni Angelo ed Anna.

Siamo contenti per te, Simo, speriamo che questo gol serva al tuo morale ed alla tua autostima per fare un bel girone di ritorno e non sentirti in colpa per averci “purgato”!

Ti vogliamo bene, te lo meriti e come sempre ti seguiamo con smisurata stima ed affetto e dopo oggi, se possibile, ancora di più!