Serie D, Albenga: le novità per evitare un caso Pistoiese-bis

Albenga. La scorsa giornata di Serie D è stata una brutta pagina di storia per l’ambiente bianconero: non presentarsi al Ciccione contro i rivali sportivi dell’Imperia, perdendo la partita a tavolino, è un evento fortemente negativo per l’Albenga che ha poi portato ad un punto di penalizzazione con una classifica che lo vede in piena zona playout e in un clima sempre più difficile.

A parte la novità dell’attaccante Giovanni Daidola (in distinta contro il Ligorna) e qualche entrata in rosa da svelare con la distinta domenicale, non si vede ancora solidità e chiarezza: questo perché si prospettano anche altre nuove partenze (Freccero, Salavagione e probabilmente anche Bovegno) che si aggiungono al gruppone dell’esodo dell’ormai passato 2024.

La squadra ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento e domenica andrà a Sanremo per la ripresa del campionato. Sarà fondamentale di qui in poi che non ci siano più assenze come ad Imperia, altrimenti ci sarebbero gli estremi perché si verifichi un caso analogo a quello della Pistoiese che nella scorsa stagione, disertando due gare contro Fanfulla e San Giuliano City, era stata esclusa ufficialmente dalla Serie D. Non resta comunque che attendere domenica, con un ambiente esterno sempre più spento, sfiduciato e lontanissimo parente di quello del recente passato.