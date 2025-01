Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona vince con l’Olympic Roma per 15 a 9

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con l’Academy Olympic Roma, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 14^ giornata, la prima del girone di ritorno, della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 15 a 9 è stato il risultato finale in favore del Savona.

“Partita difficile, dobbiamo alzare il livello del gioco di attacco e fare quello che sappiamo fare. Dobbiamo essere ordinati e andare sempre al massimo perché quando non lo facciamo ci mettiamo in difficoltà da soli. Dobbiamo, quindi, avere massima attenzione e concentrazione perché da ora in poi non ci fermeremo più”, afferma il capitano biancorosso, Valerio Rizzo, oggi autore di 4 reti.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 15° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato1° febbraio nella piscina “Sciorba” di Genova con la Pro Recco. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. Savona – Olympic Roma 15 – 9

Parziali (1 – 2) (4 – 2) (4 – 3) (6 – 2)

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 1, Figlioli 3, Occhione 1, Rizzo 4 (di cui 1 su rigore), Vavic, Bruni 2, Erdelyi, Guidi 2, Patchaliev 1, Gullotta, Da Rold, Cora.

Allenatore Alberto Angelini.

OLYMPIC ROMA: Giannotti, Ballarini, Vitale 1 (su rigore), lo Re, Vidovic 2, Leporale 1, Cianchetti, Kadar, Mirarchi 2, De Robertis 1 (su rigore), Tartaro 2, Patti, Peluso, Cotugno.

Allenatore Mario Fiorillo.

Arbitri

Arbitri: Riccardo Carmignani di Messina e Antonio Torneo di Siracusa.

Delegato Fin: Giuseppe Fusco di Torino.

Superiorità numeriche

BPER R.N. SAVONA: 2 / 8 + 1 rigore realizzato.

OLYMPIC ROMA: 4 / 10 + 2 rigori realizzati.

Note

Spettatori: 100 circa.

Usciti per 3 falli: Nessuno.

A 4’00” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.