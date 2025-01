Sempre più verso una viabilità ciclabile ad Albenga: incontro tra il sindaco e la delegazione Fiab

Albenga. Nel Comune di Albenga si è svolto un incontro tra i rappresentanti della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) in particolare Sergio Galizia, Pietro Gianeri, Gianeri Mercuri, ed il sindaco Riccardo Tomatis.

I temi trattati hanno riguardato diverse tematiche: dal cicloturismo, alle tematiche ambientali passando per la sicurezza stradale.

Affermano i rappresentanti della Federazione: “La Fiab si pone quale primario obiettivo quello della diffusione della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare mobilità e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente”.

“Durante l’incontro abbiamo messo sul tavolo diverse iniziative che intendiamo portare avanti, tra queste sicuramente quella di potenziare e migliorare i collegamenti ciclabili nel comprensorio ingauno andando sempre più nell’ottica di favorire gli spostamenti, anche quotidiani in bicicletta”.

“La pista ciclabile che collega il centro di Albenga con le frazioni Leca e Bastia è un esempio di come, se si garantisce una viabilità ciclabile sicura questa possibilità viene sfruttata da molti. L’idea è quella di potenziare sempre più questo modello, come del resto già avviene in altri paesi europei”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “I progetti che propone la FIAB e sui quali stiamo ragionando insieme sono molto interessanti. Potenziare la viabilità ciclabile è importante e ci permetterà di sviluppare sempre di più quel turismo green fatto di persone che amano spostarsi in bicicletta e sono attente alle tematiche ambientali. Non solo ma pensare a collegamenti più semplici e sicuri con l’entroterra permette di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Questo migliora indirettamente anche la situazione traffico nel centro urbano e dei parcheggi oltre a portare evidenti benefici alla salute”.

Per info e adesioni alla FIAB : https://linktr.ee/fiabrivieradeifiori o contattare il delegato locale al seguente numero: 339.2609598.