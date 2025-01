Semaforo rotto in via Luigi Corsi a Savona, secondo incidente e ancora polemiche: “Totale inerzia dell’amministrazione”

Savona. Un altro incidente all’incrocio tra via Luigi Corsi e via Montenotte a Savona e ancora polemiche per l’attesa del ripristino dell’impianto semaforico. Qui, infatti, i quattro semafori sono rotti da fine novembre e entro metà gennaio sarebbe dovuto entrare in funzione il nuovo impianto, ma ad oggi ancora nulla.

“Sono passati due mesi – evidenzia il consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) – Abbiamo 100 semafori e in magazzino non c’era neanche una scheda sostitutiva. Due mesi per comprare quattro semafori, non stiamo mica comprando una cabina dello shuttle”.

“L’autoprotezione e il rispetto delle norme è la prima cosa: all’incrocio, in montagna, quando c’è allerta rossa, quando ti fermano ad un posto di blocco, quando devi controllare la calderina – prosegue -, ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con la totale inerzia dell’amministrazione. Non dobbiamo confondere la responsabilità del singolo con chi deve provvedere. Il Comune, al contrario di quanto è stato fatto – doveva porre rimedio con urgenza. Almeno si sarebbe dovuto mettere i semafori da cantiere”.

Dello stesso avviso anche il consigliere Federico Mij (M5S): “Non si poteva mettere provvisoriamente due semafori da cantiere? Non si deve lasciare un incrocio come questo abbandonato a sé stesso per mesi“.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “Dovrebbero arrivare i nuovi semafori, sollecitiamo ogni giorno”. E sui semafori da cantiere: “Non era una soluzione percorribile perchè in quella via ci sono altri semafori e non sarebbe stato possibile sincronizzarli“.

La spesa prevista per via Luigi Corsi è di 65mila euro, ai quali si aggiungono altri 150mila euro per la sostituzione degli altri impianti non funzionanti in città (le schede non sono più in commercio perchè troppo vecchi).