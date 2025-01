Seconda Categoria, è una Virtus Don Bosco da playoff. Rogna: “Con spirito e volontà stiamo dimostrando che è possibile fare calcio anche low cost”

Varazze. Una stagione da incorniciare. Partita ancora una volta in sordina, la Virtus Don Bosco di mister Claudio Ponte sta continuando a togliersi delle soddisfazioni e, partita dopo partita, i playoff in campionato non sembrano più essere un tabù. Merito di una programmazione oculata, di un gruppo di ragazzi estremamente volenteroso e disponibile e di un allenatore che, con le sua filosofia, chiede sempre alla sua squadra di provare a proporre un gioco al di là della categoria.

Ad intervenire sull’ottima stagione disputata fin qui dai gialloblù è intervenuto Paolo Rogna, team manager della squadra e fautore della nascita della formazione Juniores del club.

Iniziamo da una domanda utile principalmente per chi non fa parte degli addetti ai lavori. Chi è Paolo Rogna?

“Paolo Rogna è semplicemente un papà appassionato di calcio che, dopo aver accompagnato al campo il figlio per tanti anni, successivamente al periodo del Covid ha deciso di aiutare i ragazzi a continuare a fare calcio”.

È difficile fare calcio oggi?

“Molto, ma con volontà e spirito di sacrificio si può fare calcio anche low cost, raggiungendo risultati soddisfacenti. La Virtus Don Bosco in tal senso penso che possa essere considerata come una dimostrazione tangibile”.

Come giudichi l’esperienza con la Virtus Don Bosco?

“Qualcosa di nuovo, unico, nato in due direzioni: una per i più piccoli e una per i grandi, ma con lo spirito low cost tipico delle piccole realtà di periferia e per ‘recuperare’ giocatori che avevano perso le motivazioni”.

Come giudichi finora il vostro percorso stagionale?

“La prima squadra sta continuando il suo cammino, con un anno di esperienza in più, positivamente. Mister Ponte sta ottenendo quanto di meglio da un gruppo di ragazzi che stanno dimostrando di valere categorie superiori. La nostra Juniores invece, al primo anno di vita, ha avuto qualche difficoltà ad amalgamarsi, ma malgrado i molti ragazzi 2007-2008 e 2009, alcuni dei quali inesperti, è animata da spirito di sacrificio e i ragazzi sono sempre presenti all’allenamento con grande entusiasmo, questo nonostante i risultati non siano entusiasmanti. L’obiettivo iniziale era questo e tutto ciò che arriverà in più sarà un premio. Mister Stracuzzi ha preso per mano i nostri giovani con l’intento di guidarli verso l’approdo in prima squadra”.

Cos’hai/avete in mente per il futuro?

“Per ora direi che possa bastare, ma sarebbe bello poter far crescere “la squadra” creando nuove leve, creando opportunità per ragazzi che altrove non trovano spazio, sperando che non resti solo un sogno”.

Come pensi/pensate di portare avanti questo progetto?

“Un mister in prima squadra e uno in Juniores, entrambi molto in gamba, sono una garanzia per il futuro e auspico che altri allenatori vogliano far parte di questo team seguendo le orme dei primi due”.

Hai altre idee in mente?

“Penso sempre a cosa potrebbe migliorare il movimento calcistico dilettantistico e un’idea c’è: è allo studio, ma al momento è prematuro parlarne, anche se spero di poterla rendere pubblica al più presto”.

In conclusione, quali obiettivi sperate di raggiungere entro il termine di questa stagione sportiva?

“A livello di risultati mi sembra che la squadra di mister Ponte stia andando abbastanza bene. Anche se, a onor del vero, il mio obiettivo personale è quello di portare il maggior numero di ragazzi della Juniores a esordire in prima squadra. Tra coppa e campionato, ad oggi hanno già debuttato quattro ragazzi del 2006/2007 e in totale sei hanno avuto modo di essere convocati. La nostra società, come già sottolineato in precedenza, è nata principalmente per dare la possibilità di giocare a ragazzi che altrove non trovavano spazio, ma che avevano la passione e la voglia di praticare questo sport. Riuscire in questo intento è per me l’obiettivo principale”.