Scuola “Libero Badarò” a Laigueglia, i consiglieri Sasso Del Verme e D’Apolito: “Soddisfatti della conclusione dei lavori”

Laigueglia. “In occasione della riapertura delle scuole di Laigueglia nella loro sede originaria, come gruppo di opposizione non possiamo che essere soddisfatti della conclusione dei lavori e unirci a quanto dichiarato dalla maggioranza, ringraziando le famiglie e il corpo insegnanti per la pazienza avuta in questo anno”. Lo fanno sapere, in una nota, i consiglieri di minoranza del Comune di Laigueglia Roberto Sasso del Verme e Massimiliano D’Apolito.

L’opera, fortemente voluta dall’amministrazione Sasso del Verme, che ha reperito i finanziamenti oltre ad un primo incremento degli stessi, è stata completata dalla nuova maggioranza, che ha ulteriormente potenziato i fondi ed eseguito i lavori.

“Apprendiamo altresì che a breve saranno conclusi i lavori dell’asilo Guardone – aggiunge Sasso Del Verme -, altra opera voluta e finanziata grazie alla volontà e al lavoro della precedente amministrazione e di quella attuale. Riteniamo che quando si lavora in continuo per il bene di Laigueglia si devono mettere da parte le differenze politiche e va riconosciuto il merito del lavoro svolto a tutti gli attori coinvolti“, concludono Sasso del Verme Roberto e D’Apolito Massimiliano.