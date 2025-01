Scuola di Scherma Leon Pancaldo: titolo regionale per Matteo Vinai alla Prova di Spada Under 14

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., l’anno nuovo inizia con l’Oro di Matteo Vinai nella Prova Regionale di Spada Under 14 tenutasi a Chiavari domenica 12 gennaio.

Sin dall’inizio della stagione agonistica Vinai ha dimostrato le sue capacità portando a casa buoni risultati sia nelle gare regionali che in quelle nazionali.

Domenica Vinai ha condotto uno splendido girone, dove, unico tra gli spadisti della sua categoria, ha vinto tutti gli incontri con 25 stoccate date e solo 8 ricevute. Ha poi superato brillantemente la seconda fase, quella delle eliminazioni dirette, arrivando alla finale dove si è imposto sull’avversario per 15 a 4.

Sempre domenica per la Leon Pancaldo è sceso in pedana nella categoria ragazzi/allievi anche Alessandro Martino, che ha dovuto accontentarsi di un onorevole 9° posto. Martino dopo un discreto girone, ha ceduto la vittoria per 10 a 15 all’avversario, durante la prima eliminazione diretta,

Il Maestro Sergio Nasoni che ha seguito da fondo pedana i suoi allievi si dice soddisfatto dei risultati ottenuti: “Al rientro in palestra si ripartirà con ancor più determinazione facendo tesoro dell’esperienza acquisita.”

Prossima data per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo è il 26 gennaio, quando a scendere in pedana saranno gli atleti che parteciperanno alla 2^ Prova di Qualificazione Regionale Assoluti.

La manifestazione, che sarà organizzata proprio dalla Sezione Scherma della Polisportiva del Finale A.S.D., in collaborazione con la FIS, (Federazione Italiana Scherma), si svolgerà a Finale Ligure presso il Palasport Alessia Berruti.