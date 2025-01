Scuola, dal 21 gennaio via alle iscrizioni per l’anno 2025/2026

Liguria. Sul fronte scuola anche in Liguria prenderanno il via il 21 gennaio le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2025 / 2026.

La chiusura delle iscrizioni è fissata alle 20 del 10 febbraio 2025.

Maggiori informazioni sulla procedura di iscrizione sono disponibili sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito e sulla piattaforma unica.istruzione.gov.it.

“Con il via alle iscrizioni per l’anno 2025/2026 si aprirà un nuovo capitolo nella vita scolastica di migliaia di giovani liguri, dai bambini pronti ad iniziare la primaria ai ragazzi che saranno chiamati a scegliere la scuola superiore più adatta a loro – commenta l’assessora alla Scuola e alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro – come sempre, Regione Liguria è pronta ad affiancare famiglie e studenti in tutte le fasi del percorso scolastico, come dimostrano le tante iniziative dedicate alla formazione e all’orientamento messe in campo dall’ente”.

“Pensiamo ad esempio a Orientamenti, che da 29 edizioni aiuta i nostri ragazzi a scoprire l’offerta formativa a loro disposizione e a selezionare il percorso più adatto a plasmare il proprio avvenire e che, anno dopo anno, diventa sempre più partecipata dai più giovani, liguri e non solo. Anche per il prossimo anno scolastico, dunque, rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere le esigenze dei ragazzi e nel promuovere il dialogo tra il mondo della scuola e il territorio, in modo da creare un ambiente coeso e stimolante che sia in grado di formare al meglio i cittadini del futuro”, conclude.