Scontro tra due auto a Savona: un ferito

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona, in corso Ricci.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due auto. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18.00.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: sul posto militi della pubblica assistenza e 118: ad avere la peggio nell’impatto tra le due vetture uno dei conducenti alla guida.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona: le sue condizioni non sarebbero giudicate gravi.