Scontro camion-auto a Cisano sul Neva: un ferito grave

Cisano sul Neva. Aggiornamento ore 10.11 E’ stata riaperta la strada statale 582 del “Colle di San Bernardo” a Cisano sul Neva: la circolazione è nuovamente regolare.

– Grave incidente stradale questa mattina a Cisano sul Neva, dove, intorno alle 8 e 30, si è verificato uno scontro tra un camion e un’auto, per cause ancora in via di accertamento.

E’ successo lungo la strada statale 582 del “Colle di San Bernardo” al km 32,500.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento dei militi della Croce Bianca di Albenga, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il conducente della vettura, un 50enne, estratto dall’abitacolo dai pompieri.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito, ha riportato lo schiacciamento di una gamba e altri traumi e ferite sul resto del corpo: le sue condizioni sono giudicate gravi.

A causa dell’incidente, per consentire l’azione dei soccorritori e la messa in sicurezza del tratto viario, la strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Sul posto stanno operando anche i tecnici di Anas, oltre alle forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione dell’esatta dinamica dello scontro.