Scontro auto-moto a Loano e lite in strada: traffico in tilt

Loano. Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Loano, sulla via Aurelia, dove, intorno alle 17.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per entrambi i conducenti: il centauro è caduto a terra a seguito dell’urto con la vettura, ma non ha riportato traumi o ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale, nonostante il rapido intervento sul posto della Croce Rossa loanese.

Tuttavia, a seguito del sinistro, stando a quanto appreso, si sarebbe generata una lite in strada, probabilmente generata sulle responsabilità dell’impatto tra i due mezzi in transito.

Per questo sono stati anche allertati i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto.

L’episodio e la sua dinamica ha, naturalmente, provocato disagi alla viabilità con code e rallentamenti, solo ora in via di smaltimento.