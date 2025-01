Sciopero treni, autobus e scuola: ecco le modalità delle prime agitazioni dell’anno

Liguria. E’ iniziato alle 21 di ieri sera il primo sciopero dell’anno che sta interessando i lavoratori aderenti ai Cub trasporti presso gli impianti di manutenzione delle infrastrutture Rfi. L’agitazione è programmata per 24 ore e quindi terminerà questa sera con possibili disagi per i viaggiatori che oggi prenderanno il treno per spostarsi.

Sempre nel comparto ferroviario, oggi si aggiunge un’altra vertenza portata avanti dai Cobas Lavoro Privato e del Coordinamento Ferrovieri e dell’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. Al momento, però, stando alle informazioni di Trenitalia i disagi sulle linee liguri sono minimi.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sciopero di quattro ore proclamato da Confail Fasa in protesta contro l’intesa sul rinnovo raggiunta qualche giorno prima di Natale.

Probabili disagi anche per il comparto scolastico, visto che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei), ha proclamato uno sciopero nazionale plurisettoriale-pluricomparto del personale docente e ATA appartenente al Comparto Scuola e di tutto il personale Educativo Scuole Comunali di ogni ordine e grado per l’intera giornata di venerdì 10 gennaio 2025.