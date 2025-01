Scheletro umano ritrovato nei boschi con ancora k-way e scarpe da ginnastica: avviate le indagini

Liguria. Macabro ritrovamento questa mattina nei boschi alle spalle di Recco, dove un cacciatore della zona si è imbattuto in uno scheletro umano avvolto ancora da indumenti. Il ritrovamento è stato fatto alle spalle di via Cotulo.

I resti umani giacevano a terra, parzialmente rivestiti in un k-way di colore viola con ancora addosso un paio di scarpe da ginnastica. Poco distante dal corpo oramai ridotto ad uno scheletro è stato poi ritrovato un orologio, un portafoglio senza documenti ma contenente una cinquantina di euro e dei farmaci antiepilettici. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di un uomo adulto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito. Le autorità giudiziarie hanno avviato le indagini del caso e secondo le prime informazioni il pubblico ministero Marcello Maresca affiderà ad un medico legale le analisi dei resti umani per capire a quando possa risalire il decesso – i vestiti trovati non sarebbero compatibili infatti con un equipaggiamento invernale – e le cause. Nel frattempo gli investigatori stanno passando al setaccio il database delle persone scomparse per provare a risalire all’identità del corpo.