Savona, un pomeriggio alternativo per gli ospiti della ex Clinica Riviera grazie alla Croce Bianca: balli, musica e tanto divertimento

Savona. Un pomeriggio di allegria e spensieratezza quello andato in scena ieri (sabato 11 gennaio) presso la Villa Gioiosa (ex clinica Riviera che ora fa parte del gruppo La Villa), di via Umberto Giordano, e organizzato dalla Croce Bianca di Savona.

Un pomeriggio all’insegna della musica, dei balli e del karaoke sulle note delle canzoni italiane più celebri, coordinato dal gruppo musicale “Ore Serene”, il tutto per donare qualche ora di spensieratezza agli ospiti della struttura. “Ciò che i “nostri” anziani hanno fatto per noi, ci ha fatto arrivare fino a qua. Non dobbiamo dimenticare il passato se si vuole avere un futuro”, afferma il milite Rino Lupo.

“Ringrazio la Croce Bianca di Savona per averci regalato questo pomeriggio insieme, ringrazio tutti i cantanti -afferma Tiziana Scaravelli, responsabile della’ animazione della struttura – la musica è un’attività sempre gradita per gli ospiti perché porta molte emozioni e soprattutto perché riesce ad arrivare a tutti. Spero ci possano essere presto altre occasioni”.

“Grazie alla Villa Gioiosa che ha permesso di poter realizzare questo pomeriggio, grazie anche ai musicisti. E’ un pomeriggio che ha aiutano i nostri anziani, un pomeriggio alternativo”, afferma il presidente della Croce Binaca, Giovanni Carlevarino.

Il pomeriggio si è concluso con la consegna di un portachiavi (celebrativo del 125° anno della Croce) e di un fiore a tutti gli ospiti della Villa e di un gagliardetto della Croce Bianca e della medaglia del 125° anniversario alla responsabile dell’animazione.