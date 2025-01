Savona, Tpl: nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria. Ecco i nomi

Savona. Nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’azienda di trasporto pubblico savonese da oggi al lavoro. Concluse ieri, 28 gennaio, le votazioni e lo scrutinio per il suo rinnovo che hanno visto votare, nella sede di Tpl, 414 lavoratori che hanno eletto 13 delegati.

Cinque della FILT-CGIL, 3 della SIAL-COBAS, 3 della FIT-CISL, 1 della UIL-TRASPORTI e 1 della FAISA-CISAL. Ecco i nomi dei rappresentanti dei lavoratori. Per gli autisti Giovanni Battista Sirombra (SIAL – COBAS), Roberto Dodino (SIAL – COBAS), Fabrizio Cerro (FAISA – CISAL), Salvatore Rea (FIT – CISL) Francesco Monti (FILT – CGIL), Gianni Saettone (SIAL – COBAS), Nicoletta Bufachi (UIL – TRASPORTI), Roberto Dall’Acqua (FILT – CGIL), Marco Lomanto (FILT – CGIL) e Cosimo Fedi (FIT – CISL).

Per l’ Officina: Alessio Buschiazzo (FILT – CGIL). Per gli impiegati, elette Barbara Bertone (FIT – CISL) e Loredana Trova (FILT – CGIL).

“I risultati hanno premiato la FILT CGIL con l’elezione di 5 delegati – commentano con soddisfazione dal sindacato -, che confermano (con il guadagno di un delegato rispetto all’ultima tornata elettorale) la nostra organizzazione come la più rappresentativa in azienda. La formazione della nuova RSU, è un momento importantissimo di democrazia sindacale, e vista l’altissima affluenza riconferma la volontà dei lavoratori di TPL LINEA di sostenere l’esistenza della stessa, malgrado qualcuno probabilmente preferirebbe altri metodi meno democratici di rappresentanza”.

“Visto il momento delicato a livello aziendale – proseguono dalla segreteria FILT CGIL -, riteniamo che la nuova RSU debba essere centrale in tutte le contrattazioni che riguarderanno l’azienda sia a livello aziendale sia a livello politico, dovendo garantire la massima rappresentanza ai lavoratori, che sono gli unici veri difensori della qualità e dell’efficienza del servizio di trasporto pubblico, che non deve come qualcuno è chiaro vorrebbe, diventare un settore da spolpare per ottenere risparmi. Oltre al ringraziamento alla commissione elettorale, agli scrutatori e a chi ha voluto candidarsi nelle nostre file, formuliamo quindi i nostri più sinceri auguri di buon lavoro alla nuova RSU sperando che possa lavorare unitariamente per il benessere dei lavoratori e l’efficienza del trasporto pubblico locale, che come sappiamo impatta soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione che come CGIL riteniamo sia fondamentale proteggere”.