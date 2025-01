Savona, semafori rotti in via Luigi Corsi da oltre un mese: “Saranno sostituiti a metà gennaio”

Savona. Guasti da oltre un mese, i semafori di via Luigi Corsi saranno ripristinati intorno a metà gennaio. Questo il periodo indicato dall’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

Per la sostituzione degli impianti rotti sarà necessaria una spesa di circa 65mila. Questi semafori regolano il traffico di due vie, perpendicolari tra loro, tra le più importanti del centro città e quindi di un incrocio assai trafficato, anche dai pedoni.

La causa del guasto – come per quello di corso Mazzini di fronte alla fortezza del Priamar – è il guasto alle schede di gestione di cui “non si trovano i pezzi di ricambio”. Per questo motivo è necessario un nuovo impianto.

I nuovi semafori saranno dotati anche del segnalatore acustico.