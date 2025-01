Savona, semafori rotti da due mesi in via Corsi. I commercianti non ci stanno: “Una vergogna, ogni giorno vediamo quanto è pericoloso”

Savona. “Una vergogna, un’assurdità, non è possibile che dopo due mesi non si riesca ad avere i semafori funzionanti. Noi che frequentiamo queste vie (via Luigi Corsi e via Montenotte) tutti i giorni a causa delle nostre attività commerciali, vediamo quanto sia veramente pericoloso il mal funzionamento”.

E’ chiara la posizione dei commercianti di questa zona che ormai, dal 22 novembre, devono fare i conti tutti i giorni con la problematica dei semafori rotti. Otto settimane sono passate da quando i dispositivi luminosi di via Corsi e via Montenotte, due stradi cruciali per la viabilità savonese, hanno smesso di funzionare: “Da allora preghiamo ogni giorno che non ci scappi il morto – affermano – è pericolosissimo anche per i pedoni“.

I commercianti passano gran parte della loro giornata lavorativa con il fiato sospeso, attimi di preoccupazione e paura per incidenti che sono avvenuti (come quello della mattina del 22 gennaio) o che sono stati scansati per questione di centimetri. “In questi due mesi sono successi solamente due scontri (entrami tra due auto) e per fortuna nessuno si è fatto male, ma non sempre può andare bene. Molti incidenti non sono avvenuti davvero per questioni di secondi, dove i guidatori sono riusciti a frenare all’ultimo per evitare gli impatti – affermano – ma è un continuo suonare coi clacson, lo usano come avvertimento che stanno passando”.

Il mal funzionamento dei semafori ha anche causato disguidi su obbligo di precedenze, in alcuni casi arrivando alla lite. Chi percorre via Montenotte (senso unico direzione mare), arrivando all’incrocio con via Luigi Corsi si trova un segnale di stop, che indica quindi l’obbligo a fermarsi. Ne consegue quindi che chi percorre via Corsi, verso il tribunale, non ha l’obbligo di dare la precedenza a destra. Ciò però non toglie il fatto che in una situazione di non sicurezza si debba andare ad una velocità consona alla situazione: “Molti sfrecciano a grande velocità, non curandosi del fatto che i semafori sono rotti – spiegano – purtroppo le segnaletiche vengono poco rispettate ma ciò non giustifica l’amministrazione che non si cura di questa problematica”, affermano i commercianti.

“Poco tempo fa, non si sa la motivazione, il colore arancione invece che lampeggiare è stato fisso per alcuni giorni – ci spiegano – e ciò ha causato ancora più problemi e disguidi perché non tutti sanno che non funzionano. Così gli autisti dei mezzi, vedendo l’arancione fisso, acceleravano pensando di non prendere il rosso (che ormai non scatta più da mesi) e, così, la situazione è diventata ancora più pericolosa”.

I commerciati in conclusione chiedono un rapido intervento del Comune o della Polizia Municipale per regolare il traffico. Gli stessi si distaccano da chi afferma che il mal funzionamento ha giovato alla viabilità, meno code su via Montenotte: “Così non si può continuare, bisogna che venga regolato il traffico o con agenti di polizia o con un altro metodo – sottolineano – sappiamo che i semafori da cantiere non sono una soluzione percorribile ma adesso sono passati due mesi è ora di intervenire”.

Il Comune ha stanziato 66mila euro per la sostituzione dei semafori che hanno le schede tecniche vecchie e vanno sostituite. Inizialmente l’arrivo dei nuovi dispositivi era previsto per metà gennaio, ora però i tempi si stanno allungando (non per colpa dell’amministrazione) come confermato dall’assessore, ai Lavori Pubblici, Lionello Parodi: “Dovrebbero arrivare i nuovi semafori, sollecitiamo ogni giorno“.