Savona, sabato 25 gennaio tornano “Le Arance della Salute”

Savona. Sabato 25 gennaio a Savona torna l’iniziativa “Le Arance della Salute”, promossa da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

L’appuntamento sarà un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore.

Acquistando arance, miele e marmellata AIRC, tutti potranno contribuire attivamente alla lotta contro questa malattia.

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, in via Paleocapa, angolo Corso Italia.

Per conoscere tutti i dettagli sull’iniziativa e scoprire i punti vendita aderenti, è possibile consultare il sito web di AIRC (www.airc.it) o chiamare il numero verde 800.001.001.