Savona, ritrovato il defibrillatore rubato in piazza Sisto IV

Savona. E’ stato ritrovato dentro un cassonetto dei rifiuti il defibrillatore che ieri era stato vandalizzato e rubato per la seconda volta in piazza Sisto IV, a Savona.

Ad accorgersi della sua presenza dentro un cassonetto è stata una signora, che ha udito l’avviso acustico che il dispositivo emette in caso di guasto. L’oggetto aveva diversi danni visibili, il che fa presumere che chiunque lo abbia rubato lo abbia intenzionalmente danneggiato prima di buttarlo via.

“Siamo veramente delusi e amareggiati – commenta un milite, Rino Lupo – trovarlo in queste condizioni è stato un colpo al cuore: forse avremmo preferito non trovarlo affatto, almeno lo avremmo dato per perso e ci saremmo preoccupati solo di ricomprarlo. Invece ritrovarlo così danneggiato ci ha fatto male, significa davvero che qualcuno non ha compreso l’importanza di quel dispositivo e lo scopo che ha per tutti i savonesi”.

Ora la società di Ciantagalletto ha annunciato l’intenzione di organizzare una cena per raccogliere i fondi necessari a comprare un nuovo dispositivo.

Ieri il defibrillatore era scomparso dal suo “gabbiotto” in Piazza Sisto insieme ad una sacca con alcuni presidi medici. Era già stato rubato una prima volta alcuni anni fa, ma in quel caso non era stato ritrovato e pertanto il dottor Alberto Macciò aveva provveduto a ricomprarlo.