Savona, Processione del Venerdì Santo: partita la macchina organizzativa, in centinaia al lavoro

Savona. Si è messa in moto l’imponente macchina organizzativa che porterà, il 18 aprile 2025, alla Processione del Venerdì Santo, uno dei maggiori avvenimenti di Savona, forse il più importante, tra fede (innanzitutto), turismo, promozione della città, un certo senso di spettacolo.

Nei giorni scorsi c’è stato il passaggio delle consegne tra il Priore generale uscente, Mauro Biancavilla, della Confraternita del Castello, e quello entrante, Roberto Bertola, del Cristo Risorto. Prossima riunione a metà febbraio con i capicassa, determinanti per lo svolgimento della Processione.

Covid e maltempo provocarono un lungo stop, con la ripresa nel 2023, anno dispari e non pari come era sempre stato, per non privare un altro anno la città dell’evento.

Chiediamo a Roberto Bertola come procedono i preparativi, se sia vero che mancano i portatori, se sia allo studio un’altra edizione consecutiva per riportare la Processione agli anni pari. Risponde: “Siamo appena ripartiti, quindi qualsiasi considerazione sarebbe fuori luogo. Posso dire però che i portatori non mancano, si è trattato di una voce sui social che ha provocato un equivoco. Si potrebbe pensare a due edizioni consecutive, ma sarebbe un impegno molto forte. Decideranno le Confraternire, vedremo se saranno in grado di affrontarlo”.

Le Confraternite proprietarie delle Casse lignee, veri capolavori che si devono ad artisti come Maragliano, Martinengo, Murialdo, Brilla, Cuneo, sono sei: N.S. di Castello (via Manzoni), Cristo Risorto (via Pia angolo via Paleocapa), Santi Agostino e Monica (via Santa Lucia), Santi Pietro e Caterina (via dei Mille), Santi Giovanni Battista Evangelista e Petronilla (via Guidobono), S.S. Trinità (via Guidobono). Sono gli oratori dove sono custodite le Casse.

I capicassa sono 56, 700 i portatori che si alternano, 250 i musicisti e i coristi, anche per i celebri motetti. La Processione viene aperta dai tamburini listati a lutto, dagli incappucciati e dalla Croce di Passione, e chiusa dal sindaco e dalle autorità.

Si riesce a tenere unite le varie anime di chi segue la Processione, cioè i fedeli, i curiosi, i turisti? Conclude Bertola: “È un equilibrio che ha sempre funzionato, ognuno partecipa con la propria sensibilità, a cominciare ovviamente dal massimo rispetto per la celebrazione religiosa”.

L’evento è anche l’occasione per diffonderne le immagini. Si ricordano tra l’altro la diretta di IVG.it, le fotografie di Gianni Chiaramonti e poi Enrico Testa per La Stampa, le riprese di Luca Despini per la regia di Massimo Fornasier. Foto e video si possono vedere su www.processionesavona.it.

Al “Venerdì Santo” lavorano ormai quotidianamente centinaia di persone, sotto la guida di Gianni Varaldo, priore del Cristo Risorto e vera anima della Confraternita.