Savona, polemica sulla materna delle Piramidi: “Infiltrazioni e allagamenti”. Il Comune: “Continui interventi, anche strutturali”

Savona. “Noi mamme dei bambini della scuola delle Piramidi siamo deluse da questa situazione che va avanti da anni, quando piove infiltrazioni d’acqua e allagamenti sono all’ordine del giorno“. Monta la protesta per le condizioni della scuola materna di corso Mazzini a Savona.

“I muri sono da rimbiancare, il pavimento della mensa è scivoloso e i bambini cadono, ci sono infiltrazioni d’acqua, le classi e il corridoio si allagano, dalle finestre entra la pioggia. Da tempo abbiamo chiesto al Comune di intervenire, ma ancora nulla è stato fatto nonostante le rassicurazioni e le promesse. Ieri pioveva e per prendere il passeggino mi sono bagnata fino a metà polpaccio”.

Questa mattina la riapertura posticipata con l’allerta gialla: “Ora la scuola viene chiusa anche con l’allerta gialla. Questo ci fa capire che c’è un pericolo. Il colmo è che riapre dalle 14.15 fino alle 15.30, orario di chiusura”.

La richiesta dei genitori è quella di intervenire prima possibile: “Vogliamo fare Savona Capitale della Cultura e non siamo in grado di scegliere una struttura alternativa per questi bambini o di riparare almeno il riparabile. Questa scuola è agibile e aperta ai bambini che la frequentano, va sistemata”.

“Facciamo interventi a ripetizione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – C’è stata un’infiltrazione dalla finestra e questa mattina era presente l’operaio, sarà sistemata. A causa della struttura qualche infiltrazione c’è, ma interveniamo in maniera tempestiva. Il pavimento della mensa è scivoloso perchè si forma la condensa a causa dwell’umidità esterna e dei vapori della cucina, abbiamo fatto delle aperture per permettere l’areazione, ma non è bastato. Valuteremo altri interventi“.

Aggiunge l’assessore Elisa Di Padova: “Siamo consapevoli che le cose da fare sono tante. Ogni volta che è possibile si interviene immediatamente per la sicurezza dei bimbi. Ovvio che sarebbe necessario fare ancora di più. Io e l’assessore all’edilizia scolastica Parodi siamo in costante collegamento per intervenire in maniera temporanea o in modo permanente”.