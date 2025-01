Savona, lettera di un residente: “In piazza Saffi degrado e sporcizia, ormai è diventata un’area canina a cielo aperto”

Savona. Scrivo questa lettera come cittadino di Savona, con la speranza che possa far riflettere sull’attuale stato di Piazza Aurelio Saffi, una delle principali piazze della nostra città.

Durante questo periodo natalizio, che dovrebbe essere sinonimo di luce, calore e accoglienza, Piazza Saffi si è presentata al buio, senza alcun segno di festività, immersa in una condizione di degrado e sporcizia che non solo mortifica la bellezza della nostra città, ma mina anche la nostra dignità di cittadini.

Piazza Saffi è diventata ormai un’area canina a cielo aperto: aiuole trasformate in luoghi dove quotidianamente decine di cani lasciano i propri escrementi, senza alcun controllo. È sconfortante vedere come, a volte, bambini, figli di turisti delle crociere, si siedano ignari sull’erba sporca, inconsapevoli che poco prima un cane abbia lasciato lì i suoi bisogni.

È paradossale che una piazza così centrale, su cui si affacciano il Palazzo del Governo e un altro edificio del Novecento frequentemente fotografato e ammirato dai turisti, venga lasciata in uno stato di totale abbandono.

Savona merita di più. Le aiuole sporche non sono solo una questione estetica: rappresentano un rischio per la salute pubblica, con potenziali pericoli legati alla diffusione di malattie. Noi cittadini paghiamo le tasse e, in cambio, chiediamo almeno il minimo: una città pulita e decorosa.

Il mio lavoro mi ha portato a vivere in tante altre città del nord e del sud, ma mai ho visto un degrado paragonabile a quello di Savona. Con il suo potenziale, la nostra città potrebbe e dovrebbe essere un esempio di accoglienza e cura del territorio, sia per i tanti turisti che vi transitano sia per noi cittadini che la viviamo quotidianamente.

Non possiamo più nasconderci dietro il detto “una noce nel sacco non fa rumore”. È arrivato il momento di agire. Piazza Saffi, come tutto il resto della città, merita di essere illuminata, pulita, curata e valorizzata, soprattutto in momenti simbolici come le feste appena trascorse.

Confido che queste parole possano stimolare una riflessione e, soprattutto, un cambiamento. Savona, che aspira a diventare capitale della cultura, e, ancor di più, i suoi cittadini, meritano una città all’altezza della sua storia e del suo futuro.

Valter Vita