Savona, l’economista ed ex ministro Fabrizio Barca incontra gli studenti del Boselli-Alberti

Savona. L’ex ministro Fabrizio Barca incontrerà gli studenti del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci sul tema delle disparità il prossimo 2 aprile, presso la Sala della Sibilla del Priamar di Savona, dove si svolgerà un incontro con gli studenti del triennio tecnico e professionale degli indirizzi economici dell’istituto.

L’iniziativa rientra nell’ambito del PESES (Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali), promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diretto dall’economista Carlo Cottarelli con la finalità di offrire agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia l’opportunità di confrontarsi con esperti della recente scena politica economica italiana.

L’evento savonese vedrà protagonista, appunto, l’economista Fabrizio Barca, ex ministro per la Coesione Territoriale del Governo Monti, che affronterà con i ragazzi il tema delle disparità (di reddito, di opportunità, territoriali, di genere).

“L’incontro rappresenta un’importante occasione di crescita per gli studenti, che avranno l’opportunità unica di ascoltare e interagire con un esperto di rilevanza nazionale. Fabrizio Barca, con la sua esperienza di governo e nel campo delle organizzazioni economiche (è stato Presidente del Comitato per le politiche territoriali dell’OCSE), costituisce un punto di riferimento sul tema delle disparità economiche e sociali che caratterizzano il nostro Paese e delle sfide che i nostri giovani devono affrontare” affermano dall’istituto savonese.

“Gli studenti saranno invitati a partecipare attivamente, ponendo domande e condividendo le loro opinioni sulle disuguaglianze che caratterizzano la società contemporanea”.

“Questo dialogo costituirà un indubbio arricchimento per i ragazzi e stimolerà anche una maggiore consapevolezza, utile per sviluppare, in linea con l’approccio dell’istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci, quelle capacità critiche tanto necessarie nella società contemporanea, fondamentali per riflettere sul proprio ruolo e sulle azioni che possono intraprendere per contribuire a costruire un futuro più equo e giusto”.