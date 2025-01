Savona, lavori per la mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero: viabilità modificata, attivato il by pass sul parco Doria

Savona. E’ stato attivato il “by pass” sul parco ferroviario Doria (della direttrice ponente/levante direzione centro città) per i lavori di via Stalingrado a Savona. “Prestare attenzione alla modifica sulla rete viaria ed alla nuova segnaletica presente”, la raccomandazione della polizia locale.

Il cantiere riguarda la prima fase d’intervento per i lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Molinero.

E’ previsto il rifacimento della tombinatura del rio Molinero che scorre sotto via Buonarroti e attraversa via Stalingrado. L’intervento è organizzato in diverse fasi e per tutta la durata del cantiere sarà interrotta la circolazione veicolare nel tratto di via Buonarroti in immissione su via Stalingrado.

Appena concluse le rampe di collegamento, inizierà la seconda fase dove verrà ripristinato il doppio senso di marcia mediante l’utilizzo della corsia alternativa realizzata con la creazione della bretella provvisoria sull’area ferroviaria, al fine di consentire la circolazione veicolare verso il centro cittadino (in direzione est).