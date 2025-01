Savona, insegna pericolante a Zinola: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, a Zinola a causa di un palo pericolante. A rischiare di cadere è il supporto che sorregge l’insegna della farmacia.

Fortunatamente i pompieri sono arrivati prima che il palo potesse crollare e pertanto non si registrano feriti né danni.

Sul posto anche la polizia locale per gestire il traffico. La strada che dall’Aurelia porta al cimitero, infatti, è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza.