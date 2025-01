Savona, incidente tra corso Tardy e Benech e via Giusti: una persona trasportata in ospedale

Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso il pedone (una donna) che, questa mattina, è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio tra corso Tardy e Benech e via Giusti a Savona.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8.50 e ha visto coinvolto uno scooter e un’anziana.

Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Savona, l’automedica del 118 e la polizia locale.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti.

L’incidente ed i successivi soccorsi hanno causato rallentamenti al traffico nella zona.