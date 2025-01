Savona, incidente in via Luigi Corsi e si riaccendono le polemiche per il semaforo spento

Savona. Incidente stradale nella mattinata odierna a Savona, che rilancia le polemiche sul malfunzionamento dei semafori.

Il sinistro, infatti, è avvenuto in via Luigi Corsi, dove il semaforo risulta spento ormai da due mesi, dopo “un guasto alle schede” avvenuto alla fine dello scorso mese di novembre.

Per fortuna, solo ferite lievi per le persone coinvolte nel sinistro, che ha però generato problemi alla viabilità cittadina con le auto costrette a procedere contromano per aggirare l’incidente.