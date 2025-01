Savona in vetta, entusiasmo anche per il main sponsor Grasso: “Tanta voglia di rivedere il Savona a rappresentare lo sport in città”

Celle Ligure. Il primo posto del Savona genera grande entusiasmo non solo tra giocatori e staff. Tutto l’ambiente della città e dell’imprenditoria locale sta infatti mostrando il proprio supporto verso il club biancoblù. In particolare Mirko Grasso, direttore commerciale di OroCash, main sponsor del Savona, è intervenuto ai nostri microfoni dopo il 3-0 allo Sciarbo&Cogo.

“Da savonese è un piacere supportare la squadra della città – commenta Grasso -. La nostra è un’azienda internazionale con negozi anche in provincia e da savonese mi sono impegnato ad aiutare un gruppo di amici che ha preso in mano la società. Con la partita di oggi siamo primi e felici del progetto, ma non bisogna mollare: ci rimangono quattro mesi di fuoco“.

Come anticipato, la vittoria di oggi ha generato una forte spinta emotiva. Ora il Savona deve continuare su questa strada per cominciare una risalita verso i contesti che fino a poco tempo fa erano l’habitat naturale di questa squadra. “Le ultime vittorie – afferma il direttore commerciale di OroCash – hanno dato un’iniezione di fiducia importante. Stiamo andando a gonfie vele ma bisogna tenere i piedi per terra. Vediamo che c’è tanto entusiasmo e la voglia di rivedere la squadra della città a rappresentare lo sport della città. Questa è una società storica e per noi è un piacere e un onore supportare un progetto così importante“.

È chiaro che il supporto degli imprenditori locali è spesso determinante per lo sviluppo di realtà sportive, come commenta lo stesso Grasso: “Da persona nata e cresciuta a Savona credo che sia un dovere aiutare lo sport locale, compatibilmente con le proprie disponibilità. Appena è stato presentato il progetto, gestito da amici e persone serie e competenti, non c’è stato il minimo dubbio e il supporto è arrivato subito. Speriamo che non sia l’unico e che, più le cose vanno bene, ci sia supporto da parte dell’imprenditoria locale“.

Infine sull’amicizia con il presidente dichiara: “La vittoria di sabato scorso è arrivato per il mio compleanno, quella di oggi per il suo. Ora possiamo andare a festeggiare“.