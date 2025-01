Savona, in Provincia la conferenza “Medio Oriente oggi e domani. I fronti di conflitto e l’arrivo di Trump”

Savona. “Medio Oriente oggi e domani. I fronti di conflitto e l’arrivo di Trump. Si vis pacem para bellum” è il titolo della conferenza in programma il 30 gennaio alle 18.15 in Sala Nassiryia di Palazzo Nervi a Savona. L’incontro è organizzato dall’Associazione Italia Israele.

Come spiega la presidente Cristina Franco “l’evento ha come obiettivo di offrire un’analisi degli ultimi avvenimenti in Medio Oriente che, in un modo o nell’altro riguardano tutti, ascoltando il punto di vista di chi ha vissuto una vita nelle forze armate, conosce le dinamiche dei conflitti, sa cosa è la guerra e quindi cosa è la pace. Sarà un’interessante occasione per conoscere e approfondire temi di grande attualità, i fronti di conflitto e l’evoluzione della situazione in Medio Oriente, il nuovo corso con l’arrivo alla Casa Bianca del presidente Donald Trump, potendo contare sulla expertise di alti ufficiali del nostro esercito, come il generale Vincenzo Camporini, il generale Marcello Bellacicco, il generale Giuseppe Morabito e il generale Paolo Capitini cui si unità l’analista di geopolitica per Ius2101 Virgilio Lo Presti”.

Il sottotitolo della conferenza è la locuzione latina “Si vis pacem para bellum” e cioè “Se vuoi la pace preparati alla guerra”. Aggiunge Cristina Franco: “Abbiamo ritenuto di inserire anche questo tema di riflessione, credo che sia interessante capire se questa locuzione, oggi, debba tornare ad avere un significato per il mondo occidentale”.

“Ringrazio l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo di Savona con il suo presidente, cavalier Mario Mazzini e la Conferenza Associazioni d’Arma, con le quali sono sicura troveremo molti punti di comune interesse e potremo collaborare anche prossimamente”.

Dopo i saluti del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, del consigliere regionale Angelo Vaccarezza e di Cristina Franco, interverranno: il generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa; il generale Marcello Bellacicco, generale di corpo d’armata; il generale Giuseppe Morabito, già generale di brigata e membro del Nato Defense College; il generale Paolo Capitini, già generale di brigata, docente alla scuola sottoufficiali dell’Esercito. Relatore Virgilio Lo Presti di Ius 101.

La conferenza è organizzata da Italia Israele con il patrocinio di Provincia di Savona e la collaborazione di Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia sezione di Savona e Conferenza Permanente Associazioni d’arma Combattentistiche e Patriottiche della Provincia di Savona. L’evento è aperto al pubblico.