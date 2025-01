Savona in lutto: è morto Giorgio Dal Bo, fondatore del Gruppo Speleologico Savonese

Savona. Lutto a Savona: è mancato, all’ospedale San Paolo, Giorgio Dal Bo, fondatore nel 1967 del Gruppo Speleologico Savonese, del quale è stato presidente per i successivi 35 anni e socio attivo fino a pochi anni or sono.

Aveva 87 anni ed alla sua passione, intuizione, costanza e lavoro si devono la scoperta e l’esplorazione di alcune delle principali grotte della Provincia di Savona: il Buranchino del Giogo, il Buranco di Bardineto, la Grotta Balbiseolo, il Buranco della Pagliarina e il Buco dell’Ombrello.

Per quasi 60 anni è stato colonna e animatore della speleologia savonese: “Fino a un paio di mesi fa, non mancava mai a una delle riunioni settimanali ed era curioso ed attento a quanto si faceva, prodigo di consigli per le esplorazioni future”, hanno fatto sapere dal Gruppo Speleologico Savonese.