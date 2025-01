Savona, il vescovo Marino: “Le persone vogliono leggere anche storie di speranza, i giornalisti devo essere i testimoni”

Savona. “Il ‘nero’ e l’ingiustizia vanno certamente riconosciuti e denunciati ma mi piacerebbe che i giornalisti raccontassero anche storie positive, di speranza”. È l’invito che il vescovo della diocesi Savona-Noli, Calogero Marino ha rivolto agli operatori dell’informazione durante l’incontro “Giornalisti di Speranza oggi?” per la memoria liturgica del patrono san Francesco di Sales questa mattina negli Appartamenti di Pio VII. L’evento si è tenuto a cura del Servizio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi e nell’ambito della seconda visita pastorale del vescovo.

Monsignor Marino ha citato l’esempio di Massimo Gramellini, il quale sabato scorso nel suo programma televisivo “In altre parole” su La7 ha raccontato la storia di Anna, una vicenda di violenza domestica a lieto fine grazie al coraggio della tredicenne, che ha denunciato il padre violento, e all’intervento della scuola da lei frequentata: un esempio di buona giustizia e rinascita personale. Il video ha riscosso grande successo sui social: “Vedete? Alla gente non piace leggere solo di tragedie, ma ama anche le storie belle. Non è vero che non si ha sete di speranza e di positività“, ha affermato.

“Per me incontrare i giornalisti è sempre un momento per capire insieme cosa significa essere giornalisti, ossia essere testimoni di speranza, che in casi estremi significa essere anche martiri, come in quello di Cecilia Sala, esempio di testimonianza coraggiosa che riconosce il filo della speranza – ha aggiunto monsignor Marino – Giustamente papa Francesco insiste nel dire che la speranza non illude. La speranza non è facile da trovare per i giornalisti, ci vuole coraggio per testimoniare con una speranza che va cercata come l’acqua sorgiva. Mentre si racconta il ‘nero’, la non speranza, si può raccontare anche la speranza”.

Il vescovo ha poi parlato di ciò che manca nella Chiesa di oggi, in particolare “la capacità di leggere con sapienza il nostro tempo presente, caratterizzato dalla complessità. La nostra è una società liquida ed è più difficile leggere una società complessa rispetto ad una semplice”. Infine monsignor Marino si è detto soddisfatto della grande partecipazione di fedeli all’apertura del venticinquesimo giubileo ordinario in diocesi: “La gente sente il desiderio di ricominciare ed essere ‘misericordiata’ e il Giubileo deve andare proprio in tale direzione. Non è vero che non c’è più sensibilità spirituale e religiosa, forse oggi la fede si esprime in altre maniere e dobbiamo essere capaci di intercettarle“.

Il vescovo ha fatto anche un passaggio sul giubileo dei giovani, la diocesi di Savona porterà a Roma (dal 25 al 27 aprile) oltre 200 ragazzi: “Sono numeri importanti, e non scontati – ha spiegato – non è vero che ai giovani non interessa più la fede: se si creano occasioni, partecipano. Bisogna dare le informazioni giuste, le chiavi giuste. I giovani sono in un momento di difficoltà, talvolta hanno delle crisi di identità ma la fede li può aiutare. Bisogna anche in questo caso trovare le parole giuste”.

All’incontro era presente anche don Angelo Magnano, coordinatore dell’area pastorale Cultura e Bellezza della diocesi di Savona-Noli. “Sul tema dei ‘giornalisti di speranza’ penso ai tanti cronisti morti in guerra nella Striscia di Gaza, dove abbiamo visto scene di esultanza per una tregua che speriamo duri e grazie a cui forse si è arrivati ad un punto di svolta – ha detto – Tuttavia fra le 46mila vittime ci sono anche tanti colleghi che hanno avuto il coraggio e la speranza di raccontare e per questo hanno dato la vita. Luoghi come Gaza perdono la speranza perché perdono soprattutto intere generazioni di giovani”.

In ultimo si è anche parlato della chiusura cartacea de “Il Letimbro” (il giornale della diocesi) e di una sua futura “resurrezione” : “Ad oggi vi posso confermare che quello cartaceo non esisterà più – spiega monsignor Marino – si sta pensando ad una forma online, ma è ancora tutto prematuro. Ci sono in ballo diverse possibilità come potenziare il sito della diocesi, o il canale you tube oppure aprire una succursale di Telepace. Dobbiamo valutare il tutto insieme a tre consigli diocesani: quello presbiterale, quello della fraternità e quello degli affari economici. Tra fine febbraio e inizio marzo avremo una risposta”.