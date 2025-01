Savona, il vescovo Marino incontrerà il mondo della cultura

Savona. Nei prossimi giorni il vescovo Calogero Marino continuerà la sua seconda visita pastorale alla diocesi di Savona-Noli sullo stesso tema del Sinodo “Prendi il largo, confidando”. Giovedì 30 gennaio alle ore 21 nella Sala Stella Maris, nella Vecchia Darsena, incontrerà infatti gli operatori della cultura, come i membri della Commissione Arte Sacra e dell’area pastorale Cultura e Bellezza della Diocesi, i teatri, gli enti musicali, le biblioteche, gli artisti e le associazioni.

Il vescovo proporrà ai presenti il suo punto di vista su questo ambito ed eventuali idee di collaborazione anche nell’ottica della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027. L’evento sarà aperto alla cittadinanza e ad ingresso libero. Venerdì 31 gennaio alle ore 10 presso l’incubatore d’imprese BIC incontrerà invece le realtà del porto di Savona-Vado, i sindacati, i rappresentanti dell’Unione Industriali e i sindaci del comprensorio.

Domenica 2 febbraio alle ore 16 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Marino presiederà la messa della XXIX Giornata mondiale della vita consacrata e per la festa della Presentazione del Signore. La celebrazione è promossa dal Centro Diocesano Vocazioni in collaborazione con il Servizio Liturgico diocesano, l’Unione Superiore Maggiori d’Italia e la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. La celebrazione rientra fra gli eventi proposti per vivere il Giubileo del 2025.

“Sarà bello vivere insieme questo momento giubilare e ringraziare il Signore per il dono alla Chiesa della vita consacrata nelle sue diverse forme”, dice suor Francesca Buffa, delegata diocesana episcopale per la vita consacrata. Infine venerdì 7 febbraio dalle ore 11 alle 13 a Legino il vescovo Calogero Marino sarà in visita pastorale al campus dell’Università degli Studi di Genova.