Savona, il vescovo incontra gli operatori portuali: “Porti e mare il contrario dei muri, la città ha voglia di prendere il largo”

Savona. “Nuove rotte per l’imprenditoria, per i giovani che cercano lavoro. La città vuole prendere il largo cercando di trovare la mission della città”. Il vescovo Monsignor Calogero Marino incontra gli operatori portuali e i sindaci nell’ambito della seconda visita pastorale nella diocesi di Savona.

La prima è iniziata nel 2018, quest’anno la seconda che finirà a giugno 2026. “Il mio desiderio era incontrare anche le autorità civili della città”. La scorsa settimana l’incontro con i dipendenti dell’ospedale San Paolo, ieri sera il mondo della cultura, oggi il porto e nei prossimi giorni il campus.

“Il Sinodo segue quello del 1955 – ricorda – È cambiato il mondo ed è cambiata anche la chiesa. Il mio desiderio è incontrare le realtà vive della nostra città. Sono felicissimo di incontrare il porto, ma ancora di più quando incontrerò le altre realtà economiche. Anche a Savona non c’è solo il porto, ma mi piace molto. Mi affascina il tema del mare”.

Poi cita il Vangelo: “Gesù incontra i pescatori dopo una notte di fallimento e sulla riva del lago risistemano le reti. Qualche volta anche voi faticate, credo non siano sempre rose e fiori. Il Covid, le guerre hanno conseguenze anche sui traffici e un po perché il mare è anche un cimitero a cielo aperto. Ci affascina, ma anche difficile. Non smettere mai di lottare anche contro i venti contrari, del cielo, della politica, delle piccole o grandi gelosie. Oggi, anche per merito della candidatura di Savona a capitale della cultura, mi pare che la città voglia prendere il largo. Quando la barca si riempie di pesci, ce ne vuole un’altra. Qui le autorità che lavorano in porto sono capaci di lavorare in sinergia”.

“I porti e i mari sono il contrario dei muri – conclude -. Spero che voi contrastiate la tendenza a chiudersi in un piccolo guscio, il mare è fatto per incontrare chi è differente, solo così una civiltà può crescere”.

Il sindaco Marco Russo: “Ringrazio il vescovo per questi incontri che promuove. C’è un parallelismo straordinario tra il percorso sinodale che la chiesa ha fatto in questi mesi con il percorso di capitale della cultura. Sono originati da momenti diversi e si sono quasi sviluppati insieme, ma rispondendo a esigenze proprie. Qui c’è coesione tra i comuni, mondo imprenditoriale, con la capitaneria. Il primo obiettivo, prioritario, è lo sviluppo economico imprenditoriale. Essere coesi è una sfida importante. Il secondo, che spesso siamo per scontato, è la sfida culturale. L’attività portuale sia patrimonio del territorio”.

“Il porto è importante – evidenzia Alessandro Berta, direttore di Unione Industriali Savona – non si può pensare che porto e città siano comunità separate, ma sono essenziali una all’altra. Questo sistema dà lavoro: gli impiegati nell’economia del mare sono il 10%. I porti e le infrastrutture di Savona e Genova sono essenziali perché passa tutta la merce che serve a Italia del nord per poter produrre: se non ci fosse il porto di Savona avremmo anche difficoltà a lanciare il sale sulle autostrade quando nevica”. E ricorda ancora: “Grazie al porto siamo tornati ai livelli occupazionali del 2013 quando Tirreno Power è stata chiusa”.

Interviene la Compagnia Portuale di Savona: “Storicamente facciamo parte del porto e contiamo 200 lavoratori. Siamo a disposizione h24, questo è importante anche per affrontare le sfide. Le richieste sono rivolte verso una maggiore velocità e resa. Essere performanti è difficile, risentiamo dell’età anagrafica, abbiamo dei giovani ma siamo sbilanciati, il 60% nei prossimi 5 anni avranno 60 anni”.

“L’autorità di Sistema comprende Vado, Savona, Pra e Genova – ricorda Paolo Canavese, direttore dell’ufficio territoriale di Savona -, sono scali che servono principalmente il Piemonte, la Lombardia e la Svizzera: si contano 31mila addetti diretti e 67mila indiretti. Con le condizioni delle infrastrutture nelle quali ci troviamo a lavorare, va dato merito agli operatori che lavorano in sinergia. Qui abbiamo la resa metro quadro per banchian più alto d’Italia. Ci saranno novità con la revisione del piano regolatore”.

Conclude il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi: “Oggi il porto è importante perché è il primo datore di lavoro. Vado ha subito una grande trasformazione industriale. La sinergia dev’essere consolidata, bisogna costruire dei porti infrastrutturali ma anche culturali”