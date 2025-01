Savona, il proprietario del marsupio con oltre 2mila euro: “Grazie di cuore, un gesto non scontato. Raro trovare persone così oneste”

Savona. Il “proprietario” del marsupio contenente oltre 2mila euro, ritrovata ieri dal titolare di “Solo Pizza” e consegnata alla polizia locale, non trova le parole per ringraziare il titolare della pizzeria per questo gesto.

“Lo ringrazio di cuore, è un gesto non scontato – dice Antonino Marcimino, socio fondatore della Asd Pugilista Savonese – Sono davvero contento perchè conteneva le quote di iscrizione dei tesserati alla società sportiva, non so come avrei fatto. Persone così oneste si trovano raramente”.

La busta era stata ritrovata dal titolare della pizzeria di via Quarda Superiore a Savona che l’aveva portata al comando dei vigili urbani e lanciato un appello per ritrovare il proprietario.