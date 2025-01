Savona, il Liceo Della Rovere apre le porte: l’11 gennaio l’ultimo open day

Savona. Con la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia riparte l’ultima fase delle attività di Orientamento in entrata al Liceo Della Rovere di Savona.

Giovedì 9 gennaio e mercoledì 15 gennaio, alle ore 15, presso la sede di Via Monturbano si terrà “Liceo Made in Italy: vieni a conoscerci”, un incontro per chi desideri approfondire la conoscenza del nuovo Liceo del Made in Italy, che si propone come una proposta innovativa nel panorama del sistema liceale italiano. L’accesso all’incontro è libero.

Sabato 11 gennaio, sempre presso la sede di Via Monturbano, si svolgerà l’ultimo Open Day, durante il quale sarà possibile conoscere nel dettaglio tutti gli indirizzi presenti nell’offerta formativa del Liceo (Linguistico ed Esabac, Scienze Umane, Economico-Sociale e Made in Italy). Docenti e studenti saranno a disposizione per offrire informazioni e condividere le proprie esperienze all’interno della scuola.

Nella stessa mattinata sarà possibile fruire anche di una consulenza personalizzata con una psicologa esperta in orientamento, per una scelta più consapevole del percorso di studi più adatto.

Infine, nella settimana dal 13 al 17 gennaio si svolgerà una nuova edizione dell’iniziativa “Porte aperte al Liceo”, durante la quale gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno seguire per una mattina le lezioni nelle classi dei diversi indirizzi presenti al Liceo.

Per tutte le iniziative è possibile prenotarsi tramite le apposite sezioni sulla home page del Liceo Della Rovere di Savona.