Savona, in consiglio il bilancio di previsione. L’opposizione: “Nulla per migliorare il trasporto pubblico”

Savona. In consiglio comunale di Savona passa il bilancio di previsione 2025-2027 che vale quasi 69 milioni di euro di spesa corrente “e si caratterizza per un alleggerimento fiscale per le fasce deboli, un leggero aumento della spesa sociale (+400mila euro, 8.5% in più) e di quella destinata alla scuola”

Diversi gli interventi dei consiglieri comunali. “Il primo tema è quello della viabilità e delle infrastrutture stradali – esordisce il consigliere Fabio Orsi -. Nonostante siano passati tre anni l’unico atto è stata la chiusura di strade alla quale non è conseguita la riqualificazione. Proprio in queste vie e in quelle limitrofe le attività chiudono. Il problema manutenzioni è sotto gli occhi di tutti a partire dai semafori di via Luigi Corsi ancora guasti dopo 2 mesi. Non c’è nessun incremento di spesa e si continua a esternalizzare il servizio e non assumere. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non vedo cambi di passo e lo stanziamento previsto per il 2025 scende di 50mila euro, si passa da 854mila euro a 806mila euro. Per il turismo ci sono 150mila euro con un decremento del -60%, mi lascia pensare che non sia tra le principali priorità. Meno risorse anche per sport e giovani, quando sono necessari investimenti sugli impianti sportivi a partire da piscina Zanelli e lo stadio Bacigalupo”.

“Il tema dei rifiuti è il grande assente – prosegue Orsi -. Siamo tutti in attesa di un giorno che prima o poi deve arrivare. La fase informativa che doveva iniziare a dicembre per l’avvio del porta a porta non è ancora cominciato. Siamo a gennaio inoltrato, ma senza un’adeguata illustrazione alla cittadinanza il passaggio ad aprile possa portare a più problemi di quelli che si possa pensare. La Tari aumenta di un milione e 100mila euro”.

“Ho l’impressione che ogni volta che si parla di commercio si prendano gli esempi di chiusure – replica il consigliere Massimiliano Carpano – senza prendere in considerazione che le attività anche grazie alle pedonalizzazioni hanno avuto grossi benefici. Tanti negozi chiudono, ma tanti riaprono. Per le politiche giovanili ricordo come era la città quando c’era la precedente amministrazione: il Comune pur non mettendo a bilancio risorse, credo abbia fatto tanto a partire dall’orientamento sia scolastico che lavorativo”.

“E’ importante – evidenzia il consigliere Federico Mij – notare l’aumento di 500mila euro per la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali. Per quanto riguarda il trasporto pubblico si poteva prevedere la gratuità per una fascia della popolazione”.

“Un bilancio che non aumenta le tariffe e aumenta le risorse per i servizi sociali”, aggiunge il consigliere Alessandra Gemelli.