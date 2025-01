Savona, il 6 gennaio arriva la Befana dei vigili del fuoco

Savona. Lunedì 6 gennaio, dalle ore 14, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, in via Nizza 35, accoglierà cittadini e famiglie per un evento che mescola tradizione e consapevolezza.

Protagonista della giornata sarà la Befana, figura tradizionale del folklore italiano, che offrirà ai più piccoli giochi, attività ludico-educative e dolcetti, creando un contesto festoso che punta anche a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sicurezza domestica e della prevenzione.

L’iniziativa include anche “Pompieropoli”, un percorso interattivo dove i bambini potranno conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco, sperimentando in modo ludico i metodi per affrontare situazioni di emergenza. Questo momento si inserisce in una cornice più ampia che vede i Vigili del Fuoco impegnati, oltre che nel loro ruolo operativo, anche nella diffusione di una cultura della sicurezza.

L’evento è un’occasione imperdibile per avvicinare la cittadinanza al mondo dei Vigili del Fuoco e per celebrare insieme la simpatica figura della Befana in un’atmosfera festosa e conviviale. Non mancheranno sorprese e sorrisi per tutti.