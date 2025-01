Savona, i fratelli Scaramuzza hanno deciso: “Dopo 28 anni ci separiamo dalla nostra polleria, siamo stanchi. Largo ai giovani”

Savona. “Una nostra cliente affezionata, ultra ottantenne, questa mattina è venuta a dirci che non ha chiuso occhio tutta la notte dopo avere appreso la notizia che la nostra polleria chiuderà presto i battenti”, a dirlo l’ex assessore Maurizio Scaramuzza che insieme alla sorella Cristina hanno preso una decisione che cambierà presto le loro vite ma anche quelle del quartiere.

La storica polleria di Corso Tardy e Benech è in vendita, e a confermarlo un posto su Facebook da parte di Maurizio: “Tutto passa e tutto va…se c’è qualcuno che ha voglia di fare qui c’è solo da migliorare“. Alla base della decisione però non c’è un abbassamento degli incassi o del lavoro, anzi proprio il contrario: “Non chiudiamo perché non vendiamo o non lavoriamo, abbassiamo definitivamente la serranda proprio perchè lavoriamo troppo“, spiega Scaramuzza.

Dopo 28 anni di sveglia alle 5 i due fratelli hanno intrapreso questa scelta anche per migliorare la qualità delle loro vite: “Quando abbiamo acquistato il negozio dalla precedente gestione i miei genitori avevano poco più di 50 anni e potevano esserci di aiuto, io e mia sorella ne avevamo, rispettivamente, 27 e 23 ed eravamo nel pieno delle nostre forze – spiega – adesso i nostri genitori sono ultra ottantenni e noi ultra cinquantenni, non abbiamo più il fisico (ride)”.

“Quando abbiamo iniziato 28 anni fa abbiamo cambiato il modo di lavorare, nel corso degli anni c’è stato un ulteriore change rispetto a come si intendeva la classica polleria – sottolinea Maurizio – ora il modo di fare commercio è mutato ulteriormente, con i vari deliveroo (che hanno provato a convincerci a cambiare idea) si lavora tanto anche con l’asporto ma noi non riusciamo, per limiti d’età, a stare al passo coi tempi. Ci vuole una famiglia giovane, come eravamo noi 28 anni fa“.

Nel corso di questi quasi 30 anni i due fratelli sono riusciti a creare un legame indissolubile con il territorio e il tessuto sociale, diventando punto di riferimento per generazioni di famiglie. Situata Oltreletimbro la polleria “rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere un’attività avviata di successo“. “Ora finché non troviamo i nuovi acquirenti la polleria continuerà a servire i suoi clienti con la stessa passione e voglia che ci contraddistingue da 28 anni – spiega Maurizio – io spero che chi verrà dopo di noi continui l’attività anche perchè potrebbe ricevere grosse soddisfazioni. Se poi così non dovesse essere non possiamo farci nulla. C’è stato qualche sondaggio ma ancora nulla di concreto. Se i nuovi acquirenti decidessero di tenere la polleria noi potremmo fare anche tre mesi di affiancamento, più che altro per i nostri amatissimi clienti”.

“Il periodo che ricordiamo maggiormente? Sicuramente quello del covid, con le consegne a domicilio. I nostri clienti li conosciamo tutti per nome, quasi uno per uno, ma quel periodo ha creato ancora di più un legame – prosegue – siamo, e non lo dico per vantarmi, un punto di riferimento nel quartiere da tanto tempo ma quel periodo ci ha contraddistinto ancora di più”.

Tante le persone che sono passati in questi giorni a salutare, a comprare ma soprattutto a provare a far tornare i due fratelli sui propri passi, senza però riuscirci. La richiesta di vendita si aggira intorno ai 100 mila euro: “A me manca ancora qualche anno alla pensione ma i cambiamenti devono essere drastici, quando si decide di cambiare si deve fare e noi abbiamo deciso. Ci dispiace per i tanti clienti che ci hanno sempre dimostrato fidelizzazione ma ora vogliamo goderci un pochino di più la vita. Siamo sicuri che chi subentrerà farà bene, il negozio di quartiere regge – conclude – e poi sono sicuro che il quartiere farà sentire il prossimo proprietario a casa come ha fatto con noi”.