Savona, i commercianti di via dei Mille si arrendono: “Ora un confronto non servirebbe più, il sindaco fa sempre di testa sua”

Savona. “Un confronto ci pare, ad oggi, superfluo. Dovevano essere fatti in precedenza e chiedere un nostro parere. Ora il sindaco e la giunta dicono che ci ascoltano? Dovevano farlo prima e con tutti (non solo con alcuni come è stato fatto), non serve più parlare, si deve nuovamente cambiare la viabilità e ripristinare quella precedente“.

Continua il muro contro muto tra i commercianti di via dei Mille e l’amministrazione comunale. Facciamo due passi indietro e ripercorriamo la storia. La nuova viabilità ha preso il via il 15 novembre, e a tre settimane dal cambio i commerciati avevano indetto una raccolta firme fatta recapitare al sindaco insieme a degli auguri alquanto “particolari”.

Tra le lamentele, oltre alla nuova viabilità, la cancellazione delle strisce pedonali di fronte alla farmacia e l’eliminazione della fermata dell’autobus numero 5 (che per questioni di viabilità ha cambiato percorso). “Ci hanno tagliato fuori da tutto, prima con corso Italia, adesso con questo“, “Siamo isolati, non passa più nessuno nemmeno a piedi”, “E’ un via morta, gli incassi sono scesi nettamente“, sono state queste le frasi espresse, sin da subito, dai commerciati che hanno chiesto a gran voce il ritorno alla precedente viabilità.

Da qui il sindaco aveva risposto ai commerciati con una lunga lettera, dove si diceva ancora (seppur dispiaciuto degli auguri natalizi, ritenuti troppo ironici) disposto a parlare e ragionare sulle alternative. Ma la maggior parte dei commercianti non ci sta, e oltre a non aver risposto alla lettera, non vuole più avere confronti.

La storia racconta che via dei Mille è sempre stata a doppio senso, o una via percorribile da monte a mare. “E’ l’unica strada della città che ti porta dalla montagna al mare, ora è diventata una strada per portarti fuori da Savona – aggiungono – molti clienti che venivano da fuori non ci raggiungono più, da quando è stata cambiato il senso di marcia. Molti non conoscono via Famagosta e via Poggi, per loro è complicato percorrerle e capire come arrivare in via dei Mille in maniera più rapida”.

“Tanto il sindaco ci ascolta e poi fa di testa sua, lo ha già dimostrato di avere comportamenti presuntuosi. L’unica soluzione sarebbe quella di tornare indietro ma, ovviamente, non lo farà”.

Quello che più hanno evidenziato i commerciati è il fatto che gli incassi si sono ridotti di parecchio, alcune attività stanno valutando la chiusura: Siamo dispiaciuti di tutto ciò ma per noi le nostre attività sono la vita, e vedersi ridurre gli incassi dell’oltre il 50% non è accettabile. Per noi non c’è più dialogo, se non per tornare alla soluzione iniziale”.