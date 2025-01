Savona. I cinghiali tornano al Prolungamento di Savona e devastano l’aiuola del Giardino dei Giusti.

Non è la prima volta, infatti, che gli ungulati distruggono l’area verde della passeggiata a mare.

Dopo gli avvistamenti anche in corso Mazzini, a inizio dicembre il sindaco aveva chiesto alla vigilanza regionale di “rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto anche riguardo all’esigenza di garantire l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose”.

Il 27 dicembre un gruppo nutrito di cinghiali girava a Zinola dove ha distrutto le aree verdi di fronte a un condominio sull’Aurelia rappresentando anche un pericolo per passanti e automobilisti.

In quell’occasione erano intervenuti il personale di Asl2 insieme alla vigilanza regionale e attraverso narcotici e gabbie hanno catturato i cinghiali.