Savona, Gianluca Bova: “uomo ragno savonese” sempre più super tra i pali

La vittoria di ieri è stata determinante per ciò che saranno i prossimi mesi del Savona. Battendo la capolista Olimpic, ora il distacco dalla vetta è soltanto di un punto e i biancoblù sono pronti a tornare a dare battaglia per riprendersi il primato.

Il periodo di forma è buono, sia in termini offensivi sia in quelli difensivi. E sotto quest’ultimo aspetto spicca un dato: a pari merito con il Multedo, il Savona condivide il primato per la difesa con soli 11 gol incassati e 8 clean sheet. Se il reparto arretrato, insieme ovviamente a tutti gli altri aspetti, rappresenta da sempre una variabile importante per il successo di una squadra, va considerato anche il ruolo del portiere.

Gianluca Bova, alla sua seconda stagione in biancoblù, sta continuando a sfoderare prestazioni importanti con parate che stanno risultando sempre più decisive, riuscendo a gestire bene anche la difesa a tre di Cola. Anche contro i genovesi si è distinto, unendosi idealmente al tabellino riempito da Rignanese (doppietta) e Giacomo Piu. Una sorta di “uomo ragno” in questo momento che, da savonese, intende arrivare all’obiettivo con i colori della squadra della sua città.

In occasione dell’intervista post gara, Bova ha voluto fare una dedica sentita da tutto lo spogliatoio: “Alla mamma di Apicella che purtroppo non c’è più. Mando un abbraccio a lui”.