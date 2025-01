Savona, esenzione Irpef fino a 10mila euro di reddito. Il gruppo Pd in consiglio: “Grande soddisfazione, ma solo un primo passo”

Savona. Innalzamento della soglia di esenzione Irpef comunale fino a 10mila euro di reddito. E’ stata approvata oggi in prima commissione consiliare del Comune di Savona.

Come Gruppo Consiliare del Partito Democratico “esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione avvenuta oggi in commissione. Si tratta di un provvedimento di importante impatto sociale, che risponde concretamente alle esigenze dei cittadini con maggiori difficoltà economiche”.

“Questo passo avanti – proseguono – rappresenta un impegno mantenuto dalla nostra maggioranza: mettere al centro delle scelte amministrative il sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione. L’innalzamento della soglia di esenzione IRPEF permetterà a molte più persone di beneficiare di un alleggerimento fiscale, garantendo maggiore equità e giustizia sociale”.

“Riteniamo, tuttavia, che questo debba essere solo un primo passo – continuano -. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per ampliare e migliorare le politiche di sostegno e inclusione sociale, con interventi sempre più incisivi che possano rispondere alle sfide economiche che le famiglie savonesi si trovano ad affrontare. Siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire una misura che non solo tutela chi è in difficoltà, ma rafforza il legame tra il Comune di Savona e i suoi cittadini, promuovendo politiche fiscali più inclusive”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale che ha condiviso questa visione e ha lavorato con determinazione per raggiungere questo obiettivo. Proseguiremo su questa strada, consapevoli che il benessere della comunità passi anche attraverso decisioni come questa, che alleviano il peso fiscale e garantiscono un futuro più sereno per i savonesi”, concludono.