Savona, danneggiata (per la seconda volta) la targa del circolo PD di Villapiana: “Non ci faremo intimidire”

Savona. Secondo atto vandalico nei confronti del circolo del Partito Democratico di Villapiana a Savona. Per la seconda volta (era già successo lo scorso settembre) è stata danneggiata la targa che, una volta staccata dal muro, è stata buttata nella spazzatura. A pochi mesi dal primo episodio, “il ripetersi di un simile gesto ha destato sconcerto e allarme tra i membri del circolo e l’intera comunità”, commentano i Dem.

“E’ una vergogna. La prima volta poteva essere il gesto di un ubriaco o un vandalo, ormai viene vandalizzato tutto. Quando ero assessore ai lavori pubblici ogni anno spendevamo 150-200mila euro di per ripristinare i danni. Ora è la seconda volta. La targa era fatta di metallo e fissata con bulloni antifurto, invece manco questi sono bastati. Non è solo un’offesa verso il partito, qualunque esso sia, ma verso la democrazia. E’ un atto grave”.

Il segretario del circolo, Luca Burlando, ha manifestato profonda preoccupazione per quanto accaduto: “Questo secondo attacco non colpisce solo la nostra sede, ma l’intera comunità democratica. Non ci faremo intimidire: continueremo a difendere il dialogo e la libertà di espressione con fermezza”.

Burlando ha poi sottolineato l’importanza di una reazione condivisa: “Serve una risposta ferma e coesa da parte di tutta la nostra comunità. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e dimostrare che simili atti non riusciranno a dividere né a intimidire chi crede nei valori democratici”.

“Non è solo una questione di danno materiale – ha concluso Burlando – ma un’offesa simbolica ai valori di democrazia e civile convivenza. Andremo avanti con determinazione, ancora più motivati a proseguire il nostro impegno sul territorio”.

Solidarietà dalla segreteria provinciale e comunale del PD: “Purtroppo occorre constatare che episodi di questo genere stanno diventando sempre più frequenti. I partiti sono lo strumento più importante di partecipazione dei cittadini alla vita democratica del nostro Paese: vandalizzarne le sedi territoriali è un atto di disprezzo rivolto contro la democrazia, il pluralismo e il libero confronto delle idee, non solo contro il partito che nel caso particolare è vittima dell’atto. Esprimiamo la nostra massima solidarietà agli iscritti del circolo PD di Villapiana, certi che questa triste vicenda non scalfirà minimamente la loro voglia di lavorare al servizio della comunità, e auspichiamo che si riesca a risalire ai responsabili di questo gesto”.